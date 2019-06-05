AK Parti
'ye çiçekle gelen tek parti İYİ Parti
oldu ANKARA - AK Parti Genel Merkezinde siyasi partiler Ramazan Bayramlaşması geleneğini sürdürdü. İYİ Parti ve Demokrat Parti
, Vatan ile Anavatan Partileri AK Partinin bayram ziyaretçileri oldu. Ramazan Bayramı
dolayısıyla AK Parti'de siyasi partiler ve parti mensupları bayramlaşma programı düzenledi. AK Parti'yi bayramlaşan partiler arasında İYİ Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi
de yer aldı. AK Parti'ye gelen siyasal partiler arasında sadece İYİ Parti çiçekle geldi. Anavatan Partisi ise Samsun
'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın önderliğinde toplanan siyasi parti genel başkanlarının yer aldığı fotoğraf tablosunu hediye etti. İYİ Parti heyeti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen
Başkanlığında, Demokrat Parti, Genel İdare Kurulu
Üyesi Hasan Aysal Başkanlığında, Vatan Partisi ise Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem
öncülüğünde, Anavatan Partisi de Genel Sekreter
Ahmet Kabakcı öncülüğünde bayram ziyaretlerini gerçekleştirdi. Ziyaretler ağırlamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
yaptı. Sarıeroğlu, gelen bütün heyetlere kendi eliyle Adana
cezeryesi ikram etti.