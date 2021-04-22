AK Parti'ye geçen Önder'den, CHP ile ilgili zehir zemberek açıklamalar - Son Dakika

Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı ve AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Nejat Önder, CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye geçmesiyle alakalı basın açıklaması düzenledi. Önder yaptığı açıklamada, "CHP, sıkıştıklarında sarıldıkları lider, halkı aldatmak için kullandıkları maske Atatürk'tür. Kemiklerini sızlattıkları, Atatürk'tür. Onlar Atatürk'ün ilkelerine değil, sadece ve sadece paranın üzerindeki Atatürk'e aşıktır" dedi.

"CHP Atatürk'ün ilkelerine değil, paranın üzerindeki Atatürk'e aşıktır"

AK Parti'ye geçtiği gerekçesiyle hakaretlere uğradığını belirten Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, CHP ile ilgili sert sözler sarf etti. Önder, "Cumhurbaşkanımızın rozetimi taktıktan sonra gelen tebriklere teşekkür ediyor, hakaretlere, iftiralara ve yalanlara başvuranların da sözlerimi dikkatle dinlemelerini rica ediyorum. CHP, sıkıştıklarında sarıldıkları lider, Halkı aldatmak için kullandıkları maske Atatürk'tür. Kemiklerini sızlattıkları, Atatürk'tür. Onlar Atatürk'ün ilkelerine değil, sadece ve sadece paranın üzerindeki Atatürk'e aşıktır. CHP'nin Koca Çınar olduğunu söyleyen başındakiler, çınarın dalını, budağını kesmiş, İçini çürütmüştür. Demokratik olmayan bir tüzükle yönetilen CHP, koltuklarını utanmazların, arsızların işgaline kaptırmıştır" dedi.

"Umutları tazelemeyen, vizyonsuz ve misyonsuz olan onlardır"

CHP'nin seçimden seçime seçmenini hatırladığını söyleyen Nejat Önder, "Haç taşıyıp, hacı görünmeye çalışan onlardır. Gavur diye öldürüp, şehit diye namaz kıldıran onlardır. Partililerini seçimden seçime hatırlayan onlardır. Koltukları kaptıktan sonra, seçmeninin yüzüne bile bakmazlar. Sabah ettiği yemini, akşam olmadan bozarlar. Bu Pandemi sürecinde bile fırsat kollayan, bu günleri utanmadan siyasi ranta çevirmek isteyen, akla ziyan, vicdana isyan bir şekilde zavallılık içindedirler. Umutları tazelemeyen, basiretsiz, beceriksiz, projesiz, vizyonsuz, misyonsuz olan onlardır" diye konuştu.

"Türkiye'nin talihsizliği muhalefet, talihi ise Recep Tayyip Erdoğan"

Ana muhalefet partisi CHP'nin 12 yıldır başarısız olduğuna dikkat çeken Önder, "Yandaş basın ile şakşakçı CHP medyası, "Yeni CHP" söylemiyle, üstelik bir gecede, FETÖ ile iş tutarak, kaset operasyonuyla, "Güya Halk Adamı, Memur Kemal, Sözde Gandhi Kemal" sloganlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kötü tasarlanmış proje bir genel başkan olarak halka servis etti. Öyle bir genel başkan ki, geçen zaman içinde; Parti içi demokrasiyi yok etti. Tek adamlık kurdu. Cumhurbaşkanlığına aday olamadı. Başarısızlığına rağmen 12 yıldır da koltuğunu bırakmadı. Çıkardıkları cumhurbaşkanı adayına "Gel bakalım buraya", Üyelerine ise "tıpış tıpış sandığa" diyebildi. Türkiye'nin talihsizliği; başarısız, basiretsiz ve çözüm üretemeyen bir muhalefettir. Türkiye'nin talihi ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarıdır. Teşbihte hata olmaz. Partisine kaybettiren Kemal Kılıçdaroğlu, parti otobüsünün şoförüdür. Kaptanlığındaki otobüs, durmadan kazalar yapmış, sık sık yolda kalmıştır. Şoför ise sadece muavini değiştirerek yola devam etmiştir. Buna rağmen, birileri işlerine geldiği için, ne art arda gelen yenilgilerden, ne Kılıçdaroğlu'ndan, ne de proje üretmeyen yönetiminden rahatsız olmamıştır" dedi.

"Bana ağız dolusu hakaret edenler Apo ve PKK bayrağı altında Nevruz kutlayanlara esip, gürlediler mi"

Kendisine CHP'den AK Parti'ye geçince hakaret edildiğini de sözlerine ekleyen Önder, "Çok rahatsız olduğum bir konuya da değinmek istiyorum. O da, seçmenini her fırsatta Atatürk'le kandırıp, terör örgütü mensuplarının cenaze ve taziyelerinde boy gösterilmesidir. Merak ediyorum, bize AK Parti'ye geçti diye ağız dolusu hakaret edenler, Şehitler diyarı Çanakkale'nin Esenler Mahallesinde, Terörist başı Apo ve PKK bayrakları altında Nevruz kutlayanlar için de esip gürlemişler midir? Sözde Nevruz ateşi yakanlara, özde CHP'nin altı ok ilkesini ateşe atanlara, aynı şekilde davranmışlar mıdır? Şurası bir gerçek ki vatan sevgimizin zekatını versek sizden bile vatansever olur. Bilinsin istiyorum. Bizim para yediğimiz iddiasında bulunanlar, bilsinler ki Ak Parti beni davet etmemiştir. Ben Ak Parti'ye geçtim. Para yemedim, ama çok şükür ki HDP Barajı geçti diye Cumhuriyet Meydanında şükür pilavı dağıtanların tasından da yemedim. CHP ağababalarının yaptığı gibi milletimizin hakkını da yemedim. Ne yediğimi merak ediyorlarsa söyleyeyim: Katılım töreni sonrası cumhurbaşkanımızın sofrasında ikram ettiği sarmadan yedim. Dikkat çekmek istiyorum. CHP'den AK Partiye geçtiğim için küfürler edenler, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı, Abdullah Gül'ü çatı adayı olarak sunanlar için de paylaşımlar yaptınız mı? Bir kişi nereden gelirse gelsin CHP'ye gelirse iyi, CHP'den gidince kötü olabileceğini mantığınız kabul edebilir mi? AK Parti'ye üye olmak istediğim ve olduğum için hakaretler edenler, "Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiç bir sakıncası yok." diyen bir genel başkan yardımcısını, partileri için sakıncalı görmüşler midir? PKK uzantısı HDP sevicileriyle, gizli kapılar ardında, kucak kucağa pazarlıklarından memnunlar mıdır? Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var hakkı hakikati konuşamazlar" diye konuştu.

"Bu sebeplerden dolayı 40 yıl emek harcadığım CHP'den ulusalcı, milliyetçi ve Atatürkçü kimliğimle istifa ettim"

Başkan Nejat Önder açıklamalarının sonunda; "Şehitliklerimize gereken özeni gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bununla birlikte, 12 yıldır, bir kez dahi olsun Çanakkale törenlerine katılmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise önce seçmenlerinin vicdanına, sonra da Allah'a havale ediyorum. İşte bu sebepler ve neticeler sonucu, 40 yıl emek harcadığım CHP'den ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü kimliğimle istifa ettim" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE