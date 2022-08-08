Mehmet Ali Çelebi'den paylaşımlarının silinmesine ilişkin açıklama: Ağabeyimden kendi attıklarını temizlemesini istedim

75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

2021 yılında CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan, daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı için oradan da istifa eden Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

"SİYASETİ BIRAKSAM, 6+1 DEĞİL, CUMHUR İTTİFAKI DERİM"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullanması bu iddiaları daha da güçlendirdi.

PAYLAŞIMLARIN SİLİNMESİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Bugün AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanlayıp "Bağımsız vekil olarak yoluma devam edeceğim" diyen Çelebi'nin geçmişte yazdığı bazı tweetleri silmesi ise gündem oldu. Deniz Gezmiş ve Gezi Olayları sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan paylaşımlarının silinmesine açıklık getiren Çelebi, şunları yazdı: "Twitter hesabım açılma 2012. 2015 yılına kadar tweet atmam mümkün değil. Çünkü görevdeki subayım. Ayrılmam 2015. 2013-2014 cezaevindeyim. Atamam. 2015-2017 uçak kursundayım. Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim."

Çelebi paylaşımının hemen altında, kendisinin hapse girdiği dönemde abisinin attığı tweet'i paylaştı.