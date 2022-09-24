AK Parti'den Yıldırım'da "Şahlanışın Sembolü 2023-Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" programı - Son Dakika
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AK Parti'den Yıldırım'da "Şahlanışın Sembolü 2023-Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" programı

24.09.2022 17:02
AK Parti'den Yıldırım'da "Şahlanışın Sembolü 2023-Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" programı

AK Parti'ye Yıldırım ilçesinden 2 bin 23 yeni üye katılımı gerçekleştirildi.

AK Parti'ye Yıldırım ilçesinden 2 bin 23 yeni üye katılımı gerçekleştirildi.

AK Parti Yıldırım İlçe Teşkilatı tarafından "Şahlanışın Sembolü 2023-Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" temasıyla Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gürkan, 100 yıldır yapılan hizmetleri 20 yılda katlayan bir siyasi partinin temsilcileri olduklarını belirterek, "Bu davada beraber olmaktan onur ve gurur duyduğumuz Cumhurbaşkanımızın etrafında bu davanın neferi olmak kolay değil. Osmanlı'yı kuran Osman Gazi, onunla yol yürüyenler sayesinde Osman Gazi olmuştur. Biz de liderimize sahip çıkarsak tarih sahnesinde yerimizi alacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin 20 yıllık iktidarının en önemli formülünün ülkenin ve milletin istikbalini düşünerek hareket etmesi olarak anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"20 yıldır iktidarda olma nedenimiz her fırsatta vatandaşla hasbihal ederek dertlerine derman olabilmemizdir. Bu akşamki bu güzel organizasyonla aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla ahitleşmiş olduk. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürüyerek zaman ve gayretlerimizi birleştireceğiz. Dünya devletlerine bakılınca, güçlü bir liderimiz, güçlü bir devletimiz ve güçlü bir ekonomimiz var. Bu üçünden biri eksik olursa rotamız şaşar. Liderimizin çizdiği rota ile gemimizi sakin bir şekilde götürüyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla 2023'e giden yolda azim ve gayretle çalışabilmek, millete hizmet edebilmek için bu yola başımızı koyduk."

Programda, Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, önceki dönem bakanlarından Faruk Çelik ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay da konuşma yaptı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Yıldırım, Hisarcık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den Yıldırım'da 'Şahlanışın Sembolü 2023-Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den Yıldırım'da "Şahlanışın Sembolü 2023-Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" programı - Son Dakika
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