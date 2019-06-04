AK Parti, Yeni Akit yazarının TSK hakkındaki sözlerine tepki gösterdi
1 saat önce
Yeni Akit yazarı Murat Alan'ın bir tartışma programında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan generaller hakkında "eşek gibi saf tutuyorlar" sözlerine Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den kınama ve tepki geldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:53
Yeni Akit yazarı Murat Alan
'ın bir tartışma programında Türk Silahlı Kuvvetleri
'nde (TSK
) görev yapan generaller hakkında "eşek gibi saf tutuyorlar" sözlerine Milli Savunma Bakanlığı
, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti
'den kınama ve tepki geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, TSK'da görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkar bir dil kullanıldığı belirtildi.
YSK'nın seçim kurulu ile ilgili son kararına AK Parti'den itiraz
Binali Yıldırım'dan YSK'nın seçim kuruluyla ilgili kararına ilk açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez
Hindistan'da "İnek eti yiyorsunuz" diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar