Son Dakika Haberleri: AK Parti, Yeni Akit yazarının TSK hakkındaki sözlerine tepki gösterdi
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AK Parti, Yeni Akit yazarının TSK hakkındaki sözlerine tepki gösterdi

1 saat önce

Yeni Akit yazarı Murat Alan'ın bir tartışma programında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan generaller hakkında "eşek gibi saf tutuyorlar" sözlerine Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den kınama ve tepki geldi.

AK Parti, Yeni Akit yazarının TSK hakkındaki sözlerine tepki gösterdi, System.String[]
Yeni Akit yazarı Murat Alan'ın bir tartışma programında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan generaller hakkında "eşek gibi saf tutuyorlar" sözlerine Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den kınama ve tepki geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, TSK'da görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkar bir dil kullanıldığı belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:53 
Dünya
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