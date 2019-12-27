AK Parti, yeni merkez ilçe başkanı atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti, yeni merkez ilçe başkanı atandı - Son Dakika

AK Parti, yeni merkez ilçe başkanı atandı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası görevini bıraktığını açıklayan merkez ilçe başkanı Bilgehan Altaş'ın yerine AK Parti Genel Merkezi tarafından Ali Demir atandı.

AK Parti, yeni merkez ilçe başkanı atandı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası görevini bıraktığını açıklayan merkez ilçe başkanı Bilgehan Altaş'ın yerine AK Parti Genel Merkezi tarafından Ali Demir atandı.


Cuma Namazı çıkışı sonrasında kalabalık bir gurupla AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına giden Demir, konferans salonunda partililerinin de katılımıyla yaptığı açıklamada, "Bizler, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 'tararflar belli olsun' diye bekleyip sonrasında sokağa çıkmadık. İlk dakikalarda sokaktaydık. Allah razı olsun o gece birlikte dik durduk"dedi.


Hesap görmeye değil kardeşlik kurmaya geldik diyen yeni merkez ilçe başkanı Demir, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Biz buraya kimseyle hesap görmek için gelmedik. Bunu herkes bilsin. Biz 'Müminler ancak kardeştir' ayetinde geçtiği üzere kardeşliği yaymak üzere geldik. Biz, sadece insanın milli olup olmadığına bakarız. Dışlanan ve partisine gelmeyen insanlara ulaşacağız. AK Parti, halkın partisi ve herkese açık. Halktan başka da kimsenin adamı olmayız. AK Parti içerisinde kardeşliğimizi sağlayalım."


Demir'in, partililerine il başkanlığı ve vekillik gibi bir düşüncesinin de olmadığını ifade ettiği açıklamasına eski merkez ilçe başkanı Bilgehan Altaş'da katıldı. - KIRŞEHİR

Ali Demir, Kırşehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'li Milletvekili Özalan'dan 'yerli otomobil' açıklaması: "Tarihin en büyük adımı"
Pul biberle gizlenen eroini narkotik köpeği buldu Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı

Son Dakika Haberleri
22:25 Memur-Sen Başkanı Yalçın, 'Eğitime Bakış' dergisinin etkinliğine katıldı - Son Dakika
22:24 YPG'ye katılan İngiliz'in babası gözaltına alındı - Son Dakika
22:24 Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
22:23 Konya heyetinden Hakkari ziyareti - Son Dakika
22:22 Vücuduna sarılı 2 kilograma yakın uyuşturucuyla yakalanan zanlı ile eşi tutuklandı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:30:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti, yeni merkez ilçe başkanı atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]