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AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Aydoğan: "Bu zaferin mimarı kahraman milletimizdir" - Son Dakika

AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Aydoğan: "Bu zaferin mimarı kahraman milletimizdir"

11.07.2021 10:36
AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Aydoğan:

AK Parti'nin Ankara Yenimahalle İlçe Başkanı Abdülkadir Aydoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde yaşananları anlatarak değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin Ankara Yenimahalle İlçe Başkanı Abdülkadir Aydoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde yaşananları anlatarak değerlendirmelerde bulundu. Darbe girişimi karşısında alınan zaferin büyük bir zafer olduğuna dikkat çeken Aydoğan, "Bu zaferin mimarı milletimizin ta kendisidir" dedi.

15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) tarafından düzenlenen hain darbe girişimi, Türk milletinin direnişiyle bertaraf edildi. Hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti ancak 251 vatandaşın şehit olduğu, 2196 vatandaşın da gazi olduğu karanlık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini koruyor. Hain darbe girişiminin yaşandığı o gece Ankara'da bulunan ve sokaklarda darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi anlatan Yenimahalle AK Parti İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan o güne dair değerlendirmelerde bulundu.

"15 Temmuz sadece Türkiye için değil, dünyada bir milat oldu"

Türkiye'nin yıllarca darbelerden çok yaralar aldığını söyleyen Abdulkadir Aydoğan, "Şöyle bir hafızamıza müracaat edelim. Hemen hemen her on yılda bir insanımızın geleceğini, gençliğimizin umutlarını sekteye uğratmayı hedefleyen vesayet zihniyeti milli irademizin yakasına illet gibi yapışmış. Ama gel gelelim 15 Temmuz sadece Türkiye için değil, dünyada bir milat oldu. Türkiye tüm dünya güçlerinin karşısında bir millet direnişi, milli iradeye sahip çıkma zaferi sergiledi" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu zaferin mimarı milletimizin ta kendisidir"

15 Temmuz darbe girişimi karşısında alınan zaferin büyük bir zafer olduğuna dikkat çeken Aydoğan, "Her birimizin hafızasında değil mi o gece? Milletine tankla, tüfekle, helikopterle saldıran canilere karşı bu zafer asla azımsanamaz. Kimimizin hayalleri yarım kaldı, kimi gelinlik giyecekti, kimi kardeşimin askerlik umudu vardı. Ama hepsinin tek bir davası vardı sancak yere düşmesin. Bu uğurda hepimiz Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları cansiperane doldurduk. Milletvekillerimizden devlet yetkililerimize, işçimizden esnafımıza kadar milli iradeyi sahipsiz bırakmadık. Bu zaferin mimarı milletimizin ta kendisidir" ifadelerine yer verdi.

"Darbe diye çıktıkları meydanda kaçacak delik aradılar"

Yenimahalle'de birçok şehit verildiğine değinen Aydoğan şu ifadeleri kaydetti:

"Hain darbe girişiminde Yenimahalle en stratejik bölgelerden birisi oldu. Beştepe Mahallemizde bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı önünde birçok saldırı gerçekleşerek kardeşlerimizi şehit verdik. Ama Yenimahalle'deki hemşehrilerimiz ve Ankara'nın dört bir yanından gelen vatan sevdalısı kahramanlarımız ile Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi ve MİT Müsteşarlığımızı gün ağarana dek müdafaa ettik. Cuntacı ve vesayet heveslileri darbe diye çıktıkları meydanda kaçacak delik aradılar. Allah milletimizi ve devletimizi bu zehirli güç mihraklarından korusun. Sizlerin de vesilenizle Başta 15 Temmuz Destanı'nın kahraman şehitleri olmak üzere devletimizin bekası için canını feda eden tüm şühedayı rahmetle yad ediyorum. Gazilerimiz hepimize emanet. Rabbim onlara da sağlık ve hayırlı ömürler nasip etsin. Milli irademiz 15 Temmuz kahramanlarına minnettardır! Vatan şehitlerimize minnettardır." - ANKARA

AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Aydoğan: Bu zaferin mimarı kahraman milletimizdir
AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Aydoğan: Bu zaferin mimarı kahraman milletimizdir
AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Aydoğan: Bu zaferin mimarı kahraman milletimizdir

Yenimahalle, Hisarcık, AK Parti, Aydoğan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Aydoğan: 'Bu zaferin mimarı kahraman milletimizdir' - Son Dakika


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