AK Parti Yenipazar'da delege seçimlerini tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Yenipazar'da delege seçimlerini tamamlandı - Son Dakika

AK Parti Yenipazar'da delege seçimlerini tamamlandı

6 saat önce

AK Parti Yenipazar İlçe Teşkilatında Şubat ayında yapılacak 7. Olağan Kongre öncesi delege seçimleri heyecanı yaşandı.

AK Parti Yenipazar'da delege seçimlerini tamamlandı, System.String[]

AK Parti Yenipazar İlçe Teşkilatında Şubat ayında yapılacak 7. Olağan Kongre öncesi delege seçimleri heyecanı yaşandı.


Parti binasında gerçekleştirilen delege seçimine AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de katılırken, AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer açıklama yaptı. Sümer, "Delege seçimlerimiz Yenipazar'a, Aydın'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Ben seçime katılan tüm üyelerime teşekkür ederim" dedi.


AK Parti'de delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe kongreleri gerçekleştirilecek. - AYDIN

Yenipazar, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
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