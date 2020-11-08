AK Parti Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurdan Titis güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurdan Titis, yeniden başkanlığa seçildi.
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki genel kurula tek listeyle gidildi. Delegelerin tümünün oyunu alan Titis, tekrar bu göreve seçildi.
Genel kurula, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Güler, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu ile çok sayıda partili katıldı.
Nurdan Titis başkanlığındaki yönetim ise Asiye Sezer, İlknur Yaşa, Gönül Koç, Derya Arabacı, Ayşe Yıldız, Raziye Durgut, Nurcan Deliktaş, Nazan Yüksel, Mücella Açar, Semaha Akdeniz, Zeynep Zehra Doğan, Emine Zengin, Mihrican Apaydın, Elif Bıçak, Şerife Üstün, Hatice Sarı, Hatice Kurt, Saliha Aydın ve Sevdenur Güner'den oluştu.
- Kaynak: AA
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