AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Konya'da - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Hadim ve Yalıhüyük ilçelerini ziyaret etti.

Yalıhüyük'e gelen Zenbilci, Belediye Başkanı Hasan Koçer'ı makamında ziyaret etti.

İlçenin çok şirin, güzel bir yerleşim yeri olduğunu ifade eden Ahmet Zembilci, çalışmaları hakkında Başkan Koçer'den bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin'i ziyaret eden Zenbilci, buradaki temaslarının ardından meydanda vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Hadim'i de ziyaret eden Zenbilci, Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu makamında ziyaret ederek, ilçenin durumu ve belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Zenbilci, tüm ülkeleri sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

AK Parti döneminde ilçeye dev yatırımlar yapıldığını belirten Zenbilci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Hadimi'ye ait olan 'kamil odur ki koya her yerde eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözünü sık sık dile getirmektedir. Bugün o sözün sahibi, manevi büyüğümüz Ebu Said Muhammed El Hadimi'nin memleketi olan Hadim'e baktığımızda sayısız eserler görüyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki eser bırakma gayretimiz ilk günkü aşkla devam edecektir."

Milletvekili Zenbilci ve Belediye Başkanı Hadimioğlu, daha sonra AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar'ı makamında ziyaret ederek, meclis üyeleri ve partililerle istişarelerde bulundu.

Hz. Hadimi türbesini de ziyaret eden Zenbilci, daha sonra ilçeden ayrıldı.