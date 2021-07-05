Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Vali Kemal Çeber'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Uzun yıllar Sakarya Hendek ilçesinde belediye başkanlığı ardından parlamentoda 25. Dönem milletvekilliği yapan ve şu anda da AK Parti Yerel yönetimler başkan yardımcılığı görevini sürdüren Ali İnci Rize programı kapsamında Vali Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Valilik Makamında sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Çeber, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci ve beraberindekilere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci'ye, Ak Parti Rize il Başkan yardımcıları ve parti temsilcileri eşlik etti.