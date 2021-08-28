AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediyelerin çalışmalarını yakından takip edecek - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerin çalışmalarını yakından takip ediyor.

SAHADA VATANDAŞLARIN NABZI TUTULACAK

A Haber'in haberine göre; İl Destek Programları kapsamında alanında uzman kişilerden oluşan bir ekip şehre giderek belediyelerin seçim öncesi vaatleri, yapılmakta olan ya da yapılması planlanan projelerin takibi, belediyenin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu ve siyasi açıdan sahada vatandaşların nabzını tutuyor.

22 KENTTE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Daha sonra AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, raporları değerlendirmek üzere şehre gidiyor ilgili belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar Adıyaman Ağrı, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Çorum, Düzce, Giresun, Isparta, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Yalova, Yozgat olmak üzere toplam 22 şehirde çalışma yapıldı.

"BU GÜNE KADAR ÇOK FAYDASINI GÖRDÜK"

Söz konusu çalışmayla ilgili bilgi veren Özhaseki, "Belediyecilik, okulu olan bir iş değil. Şehirlerde valilerimiz vardır, bir eğitim ve disiplinden gelirler ama belediyeciliğin bir okulu yok. Belediye başkanları sağduyulu, iyi niyetli ve gönül insanları olmak zorundadır. İnsanları temsil etmek adına toplum tarafından seçilen insanlardır. Başkanlar da görgüsüyle, iyi niyetiyle gayret içerisinde olur ve hizmet etmek için çabalar. Para ve personel yönetimini bilir ama asıl yönetimi iyi bilen insanları yanında çalıştırarak adeta bir orkestra şefi gibi sorarak, istişareyle güzel işler ortaya çıkarır. İstişarenin hikmetine inanıyoruz, bugüne kadar da çok faydasını gördük" dedi.