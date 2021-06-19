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Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı Kayseri'de Yapıldı - Son Dakika

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı Kayseri'de Yapıldı

19.06.2021 14:06
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı Kayseri'de Yapıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Samsun Büyükşehir...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar katıldı.

"ALLAH BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mize hoş geldiniz diyorum, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kayseri'mizde böyle güzel bir organizasyona fırsat veren çok değerli genel başkan yardımcımıza ve onun kıymetli ekibine teşekkürlerimi paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Kayseri'miz 1 milyon 450 bin nüfusuyla, 16 ilçesiyle, Anadolu'nun ortasında üçüncü büyük nüfusa sahip olan önemli bir ticaret ve sanayi merkezidir. Son süreçte de her ilde olduğu gibi ticaret, sanayi yetmez diyerek turizmin, gastronominin merkezi olması için yolumuza devam ediyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı öncesi kentte yayın yapan yaygın ve yerel basına açıklamalarda bulunan Özhaseki, bu toplantıda büyükşehir belediye başkanlarıyla konuşup, istişare edeceklerini, problemlere, sorunlara çözümler bulmaya çalışacaklarını vurguladı.

Açıklamasında "Öncelikle ev sahipliği yapan değerli Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh beye teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, dün akşamdan itibaren ilgilerini eksik etmiyorlar. Kayseri'nin cömertliğini, ev sahipliğindeki güzelliği her alanda hissettiriyorlar" diye sözlerine başlayan Özhaseki, amaçlarının istişare olduğunu belirterek, "Bir taraftan kendi aramızda istişareler yapacağız, diğer taraftan şehrimizin tabii ve tarihi güzelliklerini gezeceğiz. Bizim amacımız istişare, 10 büyükşehir belediye başkanımız ile birlikteyiz" diye konuştu.

"1994 UNUTULMAYACAK BİR YIL"

Türk siyasi hayatında dönüm noktaları olduğunu, belediyecilik ve yerel yönetimler tarihinde de 1994 yılının unutulmayacak bir yıl olduğunu belirten Özhaseki, "O dönemde 1994 yılı öncesi hizmet ön planda olmadığı için, çöp dağlarının oluştuğu, suların akmadığı, 'benim partime oy vermiyor' diye cezalandırılan mahallelerin olduğu dönemleri çok iyi biliyoruz. Çok şükür 94 ile birlikte sayın cumhurbaşkanımızın İstanbul'da, bizlerin de Anadolu'nun değişik kentlerinde iş başına geldiği ortamda 'biz hizmet belediyeciliği yapacağız, mazeret üretmeyeceğiz, kimsenin diline, dinine, ırkına, yemesine, içmesine, kuşamına asla karışmayacağız, sadece hizmet edeceğiz' dedik, iş başına geldik, bu sözümüze sadık kaldık, hizmet belediyeciliğine aynı şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin binlerce yıllık kadim bir şehir olduğunu ve şehirdeki 1994 öncesi ile sonrası yerel yönetimleri anlatarak, "Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. 3 arkadaş yola çıktık, Memduh başkan da il başkanımızdı, hep birlikte kol kola verdik, şehrin alt yapısını bitirdik, üst yapısında da büyük projelere imza attık. Nihayetinde belki bir belediye başkanlığının giremeyeceği işlere imza attık" dedi.

Özhaseki'nin projeleri anlattığı basın toplantısının ardından başkanlar, karşılıklı istişare, ortak akıl, uyum ve dayanışma içerisinde birbirinden önemli belediyecilik hizmetlerini ve yerel yönetimler yasası ile ilgili önemli tespitleri değerlendirmek üzere toplantı yaptılar. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı, basına kapalı devam etti.

Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı Kayseri'de Yapıldı - Son Dakika


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