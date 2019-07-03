Son Dakika Haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları

1 saat önce

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının ilk toplantısı, 19 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleştirilecek.

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları, System.String[]
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının ilk toplantısı, 19 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleştirilecek.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarına temmuz ayından itibaren başlanacak.
Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarının ilki 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilecek. Erzurum'un ardından, Ağustos'ta Şanlıurfa ve Nevşehir, Eylül'de Bursa ve Afyonkarahisar, Ekim'de Samsun'da toplantılara devam edilecek.
Başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarıyla paylaşacağı bölge toplantılarında liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlarca eğitimler verilecek.
Bölge toplantılarına, o bölgenin belediye başkanları, il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanlarının katılması planlanıyor.
İllerin kendine has sorunlarına ilişkin ilgili Bakanlıkların bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri bu bölge toplantılarına davet edilecek. Toplantılarda, şehirlerin sorunları dinlenecek, belediyelerin talepleri dikkate alınacak. Bu toplantılarda Bakan Yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının kaynaşması hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:43 Kaynak: AA
AK Parti, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: AK Partili belediye başkanları ziyaretime gelecek Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Ali Koç'tan transfer ve UEFA açıklaması Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:59:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]