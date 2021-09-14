Üye Girişi
AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları başlıyor - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları başlıyor

14.09.2021 15:18
AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları başlıyor, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları başlıyor.

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları başlıyor. İlkinin Balıkesir'de yapılacağı bölge toplantılarının üç ayrı ilde daha yapılması planlanıyor. Bölge toplantılarında belediye başkanlarına ve diğer katılımcılara çeşitli eğitimler verilmesinin yanı sıra tecrübeli isimler deneyim paylaşımları da yapacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yapılamayan bölge toplantılarına bu yıl Balıkesir ile başlanacak. Bu toplantıda Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova olmak üzere 21 şehirden 201 AK Partili belediye başkanı Balıkesir'de bir araya gelecek. Ayrıca bölge toplantılarına o bölgedeki AK Partili büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının beraberinde büyükşehir meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları, il başkanları, il yerel yönetimleri, kadın ve gençlik kolları başkanları da katılacak. Balıkesir'in ardından bölge toplantılarının 15-16-17 Ekim'de Ordu'da, 22-23-24 Ekim'de Şırnak'ta ve kasım ayında da Antalya'da yapılması planlanıyor.

"Hem eğitim hem de bilgi paylaşıma yönelik toplantılar olacak"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart'tan sonra geçen üç yılda AK Belediyeler'in genel durumunun ele alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Hem eğitim hem de bilgi paylaşıma yönelik toplantılar olacak. Bölge toplantılarında geçmiş dönemlerden başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini belediye başkanlarına aktarabileceği ortam oluşturulacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu moderatörlüğünde Samsun Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Menderes Tevfik Türel tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak" denildi.

Toplantılarda geçmişteki tecrübelerin güncel belediyecilik anlayışı ile harmanlandığı vizyoner eğitim programı, daha sonra alanında uzman kadrolar tarafından yapılacak dijital siyasal iletişim, beden dili, halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konulu eğitimlerle devam edecek. İllerin kendine özel sorunları ve taleplerinin bildirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklardan bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri bölge toplantılarına davet edilecek. Böylelikle şehrin sorunları ilk ağızdan dinlenmiş ve belediyelerin ve şehrin talepleri bakanlıklara iletilmiş olacak. Toplantılar vesilesiyle bakan yardımcıları ve bürokratlar ile belediye başkanlarının da kaynaşması hedefleniyor. - ANKARA

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları başlıyor

Mehmet Özhaseki, Balıkesir, AK Parti, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları başlıyor - Son Dakika


Son Dakika

Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağın paylaştı! 15:44 Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağın paylaştı! Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı 15:41 Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 15:33 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü
Boutaib, maç sonrası tribünden sitemde bulunan seyirciyle kavga etti 15:10 Boutaib, maç sonrası tribünden sitemde bulunan seyirciyle kavga etti Çöplerden geri dönüşüm maddesi toplayarak geçimini sağlayan adam, 5 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulundu 14:59 Çöplerden geri dönüşüm maddesi toplayarak geçimini sağlayan adam, 5 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulundu Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı 14:21 Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı
Müge Anlı'ya 13:57 Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi 13:51 Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi

Son Dakika Haberleri
15:47 Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu
15:43 Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağın paylaştı!
15:40 Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı
15:35 Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü
15:18 Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü
15:10 Boutaib, maç sonrası tribünden sitemde bulunan seyirciyle kavga etti
15:03 Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor
14:57 Trabzon dönüşü futbolculara hatalarını izletti! Terim: Gerçekten inanamıyorum
14:36 Milli Takım'la görüşmek için İstanbul'a gelen Kuntz ortalığı karıştırdı
14:10 Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi
Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu         
15:48
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Anadolu'da korona vakası yüksek olan şehirlerin İstanbul'u etkileyeceğini öngörüyoruz İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Anadolu'da korona vakası yüksek olan şehirlerin İstanbul'u etkileyeceğini öngörüyoruz         
15:42
Rıdvan Dilmen'in, gündem olan Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü         
15:35
Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü         
15:18
Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor         
15:03
İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı         
14:46
Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi         
14:20
2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi         
13:55
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı         
11:36
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 15:52:29. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları başlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement