AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Kaçar'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Genel Başkan

Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Başkan Yardımcısı Hicri Alkan da eşlik

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Kaçar, Başkan Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

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