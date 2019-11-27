Son Dakika Haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Kaçar'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
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AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Kaçar'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Kaçar'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Kaçar, Başkan Kılınç'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette Kaçar'a, AK

Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Başkan Yardımcısı Hicri Alkan da eşlik

etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Kılınç'tan Adıyaman

Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Genel Başkan

Yardımcısı Kaçar, Kılınç'a çalışmalarında başarılar diledi.


Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile

getirerek, Kaçar'ı

Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Süleyman Kılınç, Adıyaman, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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