AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Çakır'dan Tuşba Belediyesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Çakır'dan Tuşba Belediyesine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Çakır'dan Tuşba Belediyesine ziyaret

6 saat önce

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Van'da, Tuşba Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Çakır'dan Tuşba Belediyesine ziyaret, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Van'da, Tuşba Belediyesini ziyaret etti.


Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzeren Van'a gelen Ahmet Çakır; AK Parti Van İl Başkanlığında ilçe belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe kadın kolları ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve partililerle bir araya geldi. Akabinde AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç ile birlikte Tuşba Belediyesine geçen Çakır; Belediye Başkanı Salih Akman, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılandı. Burada Başkan Akman'dan 2019 yılında yapılan hizmetler ve 2020 yılı hedef projeleri olan Millet Bahçesi, Ağartı Halk Plajı, İskele Sahil Bandı 3. Etap Projesi, Sahilyolu Projesi, Semt Çarşısı gibi projeler hakkında bilgi alan Çakır, tecrübeleriyle ilgili paylaşımda bulundu.


Çakır, ak belediyeciliğin en önemli özelliğinin belediye başkanlarının vatandaşlarla arasına mesafe koymaması, vatandaşların istek ve taleplerini göz ardı etmeyen bir yönetim anlayışı sergilemesi olduğunu dile getirdi. Çakır, "AK Parti yerel yönetimlerinde şehri ortak yönetme ilkesi vardır. Belediye başkanlarında kapılarını vatandaşa kapatmama, toplumun tüm kesimleri ile ilişki kurma anlayışı var" dedi.


Çakır, beraberindeki İl Başkanı Türkmenoğlu, Tuşba İlçe Başkanı Başdinç, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektikten sonra belediyeden ayrıldı. - VAN

AK Parti, Tuşba, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:11 Kaynak: İHA
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