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AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

33 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bursa'da gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bursa'da gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında 6-8 Eylül'de arasında gerçekleştirilen toplantıda Sakarya heyeti olarak hazır bulunduklarını belirtti.

Heyetle farklı görüşmeleri de program vesilesiyle yapma fırsatı bulduklarını bildiren Yüce, şunları kaydetti:

"Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Birol Ekici ile görüştük. Şehrimize ilişkin faydalı olduğunu düşündüğüm toplantılarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Şehirlerimizi geleceğe hazırlarken attığımız tüm adımları belli bir süzgeçten geçirmek, istişare ile en doğru olanı bulmak parti kültürümüzde çok önemli bir yer taşımaktadır. Biz, 18 yıllık kutlu yürüyüşümüzde istişare kültürü ve ortak aklı hep önceledik. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimize ve memleketimize hizmet sevdamızla hareket etmeye, belediyecilik anlayışımızla ülkemizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

AK Parti, Sakarya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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