AK Parti Yeşilyurt ilçe olağan kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Yeşilyurt ilçe olağan kongresi yapıldı

AK Parti Yeşilyurt İlçe Olağan Kongresinde Muhammet Emin Yalçınkaya, güven tazeledi.

AK Parti Yeşilyurt ilçe olağan kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Yeşilyurt İlçe Olağan Kongresinde Muhammet Emin Yalçınkaya, güven tazeledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Beylerderesi Şelale Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen kongrede, kongrelerin bütün partiler için bayram olduğunu söyledi.

Çalık, Malatya'daki kongreleri Malatya ve AK Parti'ye yakışır şekilde yaptıklarını aktararak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise AK Parti'nin bir vefa hareketi olduğunu ifade ederek, herkesin sorumluluk ve yükümlülükle birlik ve beraberlik içerisinde mutlu olduklarını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise ilçenin gelişimine katkı sağlamak adına gayret gösterdiklerini ifade etti.

Tek adayla gidilen kongrede mevcut ilçe başkanı Muhammet Emin Yalçınkaya, güven tazeledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 17:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Yeşilyurt ilçe olağan kongresi yapıldı - Son Dakika


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