AK Parti Yeşilyurt'ta Mehmet Çınar ile Devam Kararı Aldı

31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Partinin Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı mevcut başkan Mehmet Çınar oldu. Adaylığının açıklanmasının ardından bir açıklama yapan çınar, Yeşilyurt'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın işaret ettiği 2023 vizyonuna hazır hale gelmesini sağlayacak insan odaklı yatırımlarla büyümesine öncelik tanıyacaklarını söyledi.AK Parti Genel Merkezi tarafından aylardır süren anket çalışmaları ve kamuoyu yoklamalarında ismi ilk sırada çıkan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde yeniden aday gösterildi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan adaylığı Malatya 'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısında açıklanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bizi bu ulvi göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Genel Merkezimize, Milletvekillerimize, AK Parti İl ve İlçe Başkanlığımıza, Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine, gerek sosyal medya üzerinden gerekse de her türlü platformda dua ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunarım. Bize inanan ve güvenenlere layık olabilmek, seçimlerde AK Partimizin kentimizde ve ilçemizde en yüksek oranda oyu alabilmesi ve halkımızın teveccühüne mazhar olabilmek adına gece gündüz demeden çalışacağız. Bugüne kadar 'İnsani Yaşat ki Devlet Yaşasın' anlayışından yola çıkarak memleketimize, kentimize ve ilçemize en güzel ve en iyi şekilde hizmet etmek adına çalıştık ve çabaladık. Sabahın erken saatlerinde mesaimize başlayıp geç saatlere kadar halkımızın mutluluğu için çalıştık. Katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği belediyemizin kapılarını halkımıza sonuna kadar açtık. Her zaman ifade ettiğim gibi makamda oturmayı seven birisi asla olmadım, hemşehrilerimizle her daim birlikte, iç içeyiz. Bundan sonra da aynı bilinçle hareket ederek halkımızın desteğine talip olacağız. Hemşehrilerinin dua ve destekleriyle 31 Mart'ta yeni bir tarih yazarak, AK Partimizin en yüksek oranda oy alması için kapı kapı dolaşacağız. Cenab-ı Allah, Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde devam eden kutlu yürüyüşümüzde hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.Mahalli İdareler Seçimlerinin Türkiye 'nin bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olması adına büyük önem taşıdığını ifade eden Çınar, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından şahsıma tevdi edilen adaylık görevinden dolayı çok büyük bahtiyarlık duymaktayım. Öncelikli gayemiz, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AK Partimizin Yeşilyurt'ta rekor seviyede oy almasını sağlayacak süreci oluşturmaktır. AK Parti Genel Merkezimiz tarafından stratejisi belirlenen, AK Parti İl Başkanlığımız tarafından yürütülecek olan seçim kampanyası çerçevesinde seçimlerin, ülkemiz, kentimiz ve ilçemizin daha istikrarlı bir yapıyla büyümesi ve gelişmesi açısından ne kadar önemli olduğunu halkımıza anlatarak kıymetli hemşehrilerimizden dua ve destek isteyeceğiz. Çünkü seçimler, son yıllarda istikrarlı bir yönetim mekanizmasına kavuşan Türkiye'nin bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olması adına büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin gelişmesi ve büyümesi adına bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basan, dualarını esirgemeyen, her seçimde gönülden destek veren, kutlu davamıza sahip çıkan kıymetli hemşehrilerimizin yine dua ve desteklerine büyük ihtiyaç duymaktayız. Hemşehrilerimizle her zaman olduğu gibi yine el ele gönül gönüle olacağız ve seçimlerden kazananın yine Türkiye olması adına gece gündüz demeden çalışacağız. AK Parti felsefesinin temelinde yer alan 'Durmak Yok Yola Devam' anlayışı en büyük ilham kaynağımız olacaktır. Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen 'Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Önce Memleket' kavramı çalışmalarımıza ışık tutacaktır" dedi.Anadolu'nun en güzel mozaiklerini içinde barındıran, doğası, suyu, havası ve tüm güzellikleriyle ismiyle müsemma Yeşilyurt'u 2023 vizyonuna hazır hale getirmenin başlıca hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Çınar, "Milletimizin seçimlerde bizleri bu ulvi göreve layık görmesi halinde, huzuru ve güler yüzü bir gerdanlık gibi üzerinde taşıyan güzel ilçemizin daha fazla büyümesi ve gelişmesi için alt ve üst yapı hizmetlerinden sosyal hizmetlere, sanattan spora, kültürden eğitime, kadınlardan gençlerimize, çocuklarımızdan büyüklerimize kadar toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına en güzel şekilde yanıt verecek hizmetlerimizi halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle, insana ve insanca yaşama hizmet etmek için hemşehrilerimizle beraber, büyüyen sevdamız Yeşilyurt'u kararlı adımlarla geleceğe hazırlayacağız. Bugüne kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemizin bütün cadde, sokak ve mahallelerinde ki kalıcı ve kaliteli hizmetlerimizin sayısını artıracağız. Öncelikli hedefimiz, Yeşilyurtumuzun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 vizyonuna hazır hale gelmesini sağlayacak 'insan odaklı' yatırımlara kavuşmasını sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği görevle temelinde değişim ve yenilik yatan yatırımlarımızla ilçemizi 2023 vizyonuna hazır hale getirmek için adaletli, sosyal ve şeffaf bir belediye anlayışı ile çalışma tempomuzu artıracağız. Tükenmeyen hizmet aşkımız ile Yeşilyurt'a çağ atlatacak önemli projelerin altına kıymetli hemşehrilerimizin destekleriyle imza atacağız" diye konuştu. - MALATYA