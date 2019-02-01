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AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz: "Elimizdeki İmkanları Halkımızın ve...

1 saat önce

AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz: "Elimizdeki imkanları halkımızın ve milletimizin önüne sermek istiyoruz" "Seçim çalışmalarımızı birkaç boyutta yürütüyoruz"BURSA - AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, seçim çalışmalarına erken start vererek, ziyaretlerine...

AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz: "Elimizdeki imkanları halkımızın ve milletimizin önüne sermek istiyoruz"
"Seçim çalışmalarımızı birkaç boyutta yürütüyoruz"

BURSA - AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, seçim çalışmalarına erken start vererek, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Yılmaz, herkesi kucaklayacaklarını ifade etti. Yılmaz, "Bursa dediğinizde aklınıza Yeşil, Emir Sultan ve Cumalıkızık geliyor. Yıldırım'da güçlü bir enerji var. Uludağ'ın eteklerine kurulmuş bir şehir; doğasına imkan açtığımızda ciddi anlamda istifade edebileceğimizi alanlar var. Derelerimizin çevresini millet bahçesi olarak düzenlediğimizde ciddi anlamda sosyal yaşam merkezleri oluşturacağız. Yıldırım kendi içerisinde büyüyen, gelişen, aynı zamanda da bir ruha sahip ilçe. Biz bunu harekete geçirerek etkin bir şehir ruhuyla yol alacağız. Seçim çalışmalarımızı birkaç boyutta yürütüyoruz. Bir yandan plan ve proje hazırlıklarımızı sürdürürken, diğer yandan da saha çalışmalarımız devam ediyor. Geçmişten bugüne yapılan işlerin durumunu ve yeni proje çalışılacak alanları değerlendiriyoruz" dedi.

Sivil toplum örgütlerini ziyaret ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Mahallemizde vatandaşlarla buluşarak talepleri alıyoruz. Biz vatandaşlarımızla istişare ediyoruz. Yıldırım'ın iki yüzü var, bir tarihi yüzü, bir de çarpık kentleşmeden kaynaklı yüzü var. Biz gönül belediyeciliği adına Emir Sultan gibi gönüllere taht kurmuş bir mübarek zata ev sahipliğini yapıyoruz. Bütün insanları kucaklayıcı, onlara hizmet noktasında adil ve merhametli davranan bir yüzü var. Aynı zamanda Çelebi Mehmet gibi bir değerimiz var. Çelebi Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci kurucusu. Derleyici, toparlayıcı ruha sahip. Çarpık kentleşmenin getirdiği sıkıntıların sadece planlamayla çözülmeyeceğini düşünüyoruz. Hayat içerisindeki planlama bir süreç istiyor. Ama bu süreç zarfında hayat devam ediyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin daha müreffeh ortamlarda büyüyeceği park ve oyun alanları, oyun evleri, gençlik merkezleri, kültür ve sosyal yaşam merkezlerini de aktif hale getirmek istiyoruz. Elimizdeki imkanları halkımızın ve milletimizin önüne sermek istiyoruz. Biz seçim sürecinde etkin şehir sloganını kullanacağız" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:04 Kaynak: İHA

Oktay Yılmaz, belediye başkan adayı, Yıldırım, Politika
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