AK Parti yöneticileri 112 ekiplerine moral verdi - Son Dakika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av.Saffet Bozkurt, beraberindeki partililerle İlçedeki 112 Acil Sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kadın Kolları Başkanı Şerife Cerrah ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlçede hizmet veren 112 Acil Sağlık İstasyonlarında görev yapan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Bozkurt ve beraberindeki partililer, İlçenin İstasyon mevkiinde bulunan 6 No'lu, Kavaklık Mahallesi'nde bulunan 1 No'lu ve Devlet Hastanesi'nde bulunan 2 No'lu 112 Acil Sağlık İstasyonlarına yaptıkları ziyarette sağlık çalışanlarına, içinde bulunulan pandemi sürecinde gösterdikleri özveri ve fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerde, 112 Acil Sağlık çalışanlarının özellikle pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları ve genel anlamda taleplerini de dinleyen Başkan Bozkurt koronavirüs salgınıyla ilgili ilçedeki son gelişmeler hakkında da bilgi aldı.

Bozkurt, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, kendilerini kabul ettikleri için sağlık çalışanlarına teşekkür ederek; "Salgının başladığı günden bugüne kadar gösterdiğiniz özverili çalışmalardan dolayı sizlere minnettarız. Teşkilat olarak sizlerin dertlerini, sorunlarını dinlemeye, sizlere gücümüz yettikçe moral vermeye geldik. Bu süreci mümkün oldukça en az kayıp ve hasarla atlatmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sağlık ordumuzun birer mensupları olarak, gecenizi gündüzünüze katarak ortaya koyduğunuz büyük emek, özveri ve fedakarlıktan dolayı sizlere ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor; 'Allah kolaylık versin' diyoruz. Her türlü sorununuzda ve ihtiyacınızda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi.

112 Acil Sağlık İstasyonlarında çalışan görevliler de Bozkurt ve beraberindeki partililere teşekkür ederek, ziyaretin kendileri için moral olduğunu ifade etti. - ZONGULDAK