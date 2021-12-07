Ak Parti Yöneticileri Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nı Gezdi

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran ve beraberindeki parti yöneticileri, Nevşehir Belediyesi tarafından açılan Kitap Fuarı'nı gezdi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin seçkin yayınevlerini Nevşehirliler ile buluşturan Kitap Fuarı devam ediyor.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı ve beraberindeki parti yöneticileri 12 Aralık Pazar gününe kadar sürecek olan fuarı ziyaret etti.

AK Parti heyetine fuar ile ilgili bilgi vererek birlikte fuar alanı içerisindeki yayınevlerinin stantlarını gezen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, fuara Nevşehirlilerin ilgisinden son derece memnun olduklarını söyledi.

80 yayınevi ile birlikte Türkiye'nin birçok usta kaleminin fuara katıldığını kaydeden Belediye Başkanı Savran, fuar dolayısıyla da yazar ve şairlerin katılımı ile söyleşi ve imza günleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.