AK Parti yönetim kurulu toplandı - Son Dakika

AK Parti yönetim kurulu toplandı

20.04.2021 16:45
AK Parti yönetim kurulu toplandı, System.String[]

AK Parti haftalık yönetim kurulu toplantısı, İl Başkanı Mehmet Dağtekin Başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti haftalık yönetim kurulu toplantısı, İl Başkanı Mehmet Dağtekin Başkanlığında gerçekleştirildi.

Videkonfreans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, ilçe, belde teşkilat ve belediye başkanları katıldı.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından her hafta yapılan yönetim kurulu toplantılarında sektörel bazda Adıyaman'a yapılan yatırımların ele alınacağını belirten Dağtekin, bu haftaki toplantıda ise tarım alanında bugüne kadar Adıyaman'a yapılan yatırlımlar ve bundan sonra hedeflenen projelere dair bilgiler verdi.

Çiftçilere yönelik verilen desteklere değinen Başkan Mehmet Dağtekin, "Çiftçilerimizin elinde kalan patates, soğan ve çeltik, cumhurbaşkanımızın talimatıyla TMO tarafından alınmıştır. Valiliklerimiz, satın alınan bu ürünleri sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktadır. Partimiz ilk gün olduğu gibi bugün de çiftçimizin yanındadır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında yaptığı LGBT açıklamasına da tepki gösteren Başkan Dağtekin "Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde toplanan eşcinsel örgüt temsilcileri tarafından fahri LGBT üyesi ilan edildi. Bu, CHP'nin ilk eşcinsellik yanlısı açıklaması değil. Daha önce de Ekrem İmamoğlu, Türk toplumunun buna henüz hazır olmadığını söyleyerek toplumumuza karşı eleştirel bir tutum içerisine girmiş, İBB personeline ise LGBT içerikli eğitim verildiği ortaya çıkmıştı. CHP ve İttifakın diğer ortaklarının bu konuda kafaları karışık değil, gayet net. Bu açıklamalar gösteriyor ki maalesef bunlar Allah korusun iktidar olsalar aile yapımızın bozulması için kim bilir neler yaparlar. İttifak ortağı HDP'nin de seçim beyannamesinde bu konuda çok net bir tavrı olduğunu biliyoruz. Cümlelerini kullandı.

Konuşmasının devamında pandemi tedbirleri kapsamında hükümetin aldığı tedbirlere de değinen Başkan Dağtekin, "Alınan tedbirlerin yanı sıra Türkiye, dünya geneli aşı uygulamasında, toplamda 19 milyonu bulan rakamla ilk sıralarda yer almaktadır. Aşılama performansı neticesinde yüksek vaka sayılarına rağmen ülkemizdeki ölüm sayıları düşük seyretmektedir. Aşıda ülkemiz dünyanın en başarılı ülkelerinden birisidir. İktidarımız döneminde sağlıkta yapılan yatırımlar pandemi sürecinin sancısız geçmesini sağlamaktadır. Kuşkusuz başkanlık sisteminin getirdiği avantajlarda ayrıca bu süreçte bizi çok rahatlatmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 128 Milyar Dolar iftirasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Dağtekin, "CHP'nin geçmişte Man Adası Belgeleri adı altında yürüttüğü iftira kampanyası sonuç bulmamış, bu iddialara yönelik herhangi bir delil getirilememişti. 15 Temmuz gazilerinin ve şehitlerinin yardım alamadığı ve toplanan yaklaşık 300 milyon TL'nin farklı amaçlarla kullanıldığı iftirası ise bizzat Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından yalanlanmış, paranın vakfa ait banka hesabında bulunduğu belirtilmişti. CHP bu kez de Merkez Bankası rezervine ait olduğunu iddia ettiği 128 milyar doların buharlaştığını ve belirsiz kişilerin cebine girdiğini iddia ederek, kitlesel bir karalama kampanyası başlatmıştır. Bunun yalan olduğu, bizzat Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dahil olmak üzere birçok isim tarafından izahatı yapılarak defalarca dile getirilse de, muhalefet kirli alışkanlıklarından vazgeçmemektedir. Maalesef bu muhalefet yalan söylemeyi alışkanlık haline getirdi. İşte bu mesele de kirli yalanlarından bir tanesi olarak tarihteki yerini almış olacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

AK Parti yönetim kurulu toplandı
AK Parti yönetim kurulu toplandı
AK Parti yönetim kurulu toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Adıyaman, LGBT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti yönetim kurulu toplandı - Son Dakika


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