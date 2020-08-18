AK Parti yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti yönetim kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında, AK Parti il yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti yönetim kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında, AK Parti il yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi konuşan Başkan Dağtekin, Amerikan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden'in Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Başkan Dağtekin, "Bu skandal açıklamalar, milli ve yerli bir duruş sergileyen Türkiye'nin tezlerinde ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Gündeme gelen görüntülerde Biden'in itiraf niteliğindeki konuşmalarını gezi kalkışmasından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbesine uzanan darbe süreçlerinden bağımsız göremeyiz. Bu açıklamalar gösterdi ki, her konuda dik duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD'nin istediği lider tanımına uymuyor. Muhalefete de bu yüzden sizi destekliyoruz çağrısı yapıyor. Buradan şu çağırıyı yapmak istiyorum, içeride fikirlerimiz ne kadar farklı, rekabetimiz ne kadar sert olursa olsun asla gözden uzak tutamayacağımız gerçek var ki, yerli ve milli duruşumuzdan asla taviz vermemektir. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür söylemi, inşallah dalga dalga büyüyecek adaletli dünya arayışlarında kilometre taşı olacaktır. Bu aziz millet neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Bu zamana kadar bilinçli bir mücadele verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Ülkemiz üzerinde ne kadar siyasal, sosyolojik ve ekonomik saldırılar olsa da, hatta ülkemizdeki bazı siyasi aktörler bu işe payandalık etse de milletimiz, ülkesini savunmaya devam edecek inşallah" dedi.

Açıklamasının devamında Ankara'da yapılan genişletilmiş il başkanları toplantısı sırasında yaptıkları görüşmelerle ilgili bilgi de veren Başkan Dağtekin, "Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın ve milletvekillerimizle birlikte toplu konut idaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ve ekibini ziyaret ettik. Aslında Ankara'da ki mesaimizin büyük bir bölümünü TOKİ'ye ayırdık. Başta Kentsel dönüşüm, millet bahçeleri, sulama, AFAD ve Sosyal Konutlar olmak üzere birçok projenin detaylarını etraflıca konuştuk. Hayatı, eser siyasetiyle milletten aldığı güçle yine millete hizmet yolunda geçen liderimizin bu mücadele azmi ve aşkı var oldukça bizlerde büyük bir gayretle daha çok çalışacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 14:45

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

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