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AK Parti yönetimi kent merkezinde yapılan hizmetleri anlatan broşür dağıttı - Son Dakika

AK Parti yönetimi kent merkezinde yapılan hizmetleri anlatan broşür dağıttı

01.09.2021 13:03
AK Parti yönetimi kent merkezinde yapılan hizmetleri anlatan broşür dağıttı, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile beraberindeki il yönetimi, parti üyeleriyle bir araya gelerek 20 yılda yapılan hizmetlerden bahsedildi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile beraberindeki il yönetimi, parti üyeleriyle bir araya gelerek 20 yılda yapılan hizmetlerden bahsedildi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında yapılan programa, Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkan Yardımcısı Ziya Başaran, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partililer katıldı.

Yapılan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Merkez ilçe Başkan Yardımcısı Ziya Başaran, "İl başkanımızın talimatları doğrultusunda bizim 20 yıllık AK Parti iktidarlığımızda merkez ilçe sınırlarımızda yaptığımız yatırımlarını el broşürlerine bastırdık. Bizler bunu 33 mahalleye 135 köye tek tek dağıtarak yaptığımız hizmetleri anlatacağız" dedi.

Daha sonra konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ise, "Yağmış olduğumuz bu çalışmaları gerek sosyal medyadan gerekse kapı kapı dolaşarak herkese tek tek anlatmamız lazım. Bizler burada bir aile olarak toplandık, gençlik kolları olarak dün olduğu gibi bugünde ve yarında reisimizin arkasındayız. Biz gençliğin üzerine ne tür çalışma düşüyorsa sonuna kadar yapacağız" şeklinde konuştu.

Sahalara inip algı oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini dile getiren Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, "Her evin kapısını çalarak onlara bu hizmetlerimizi anlatan broşürlerimizi dağıtacağız. Gönüllere dokunup halkımız ile bir araya geleceğiz. Bu çalışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" cümlelerini kullandı.

Türkiye'de örnek bir teşkilat olduklarını söyleyen İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, çalınmayan tek bir kapının kalmamasını, selam verilmeyen tek birinin kalınmamasını isteyerek 20 yıllık AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin tek tek vatandaşlara anlatılmasını istedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, "Yaptığınız şeyler biz yaptık ve oldu diye bir şey yok, insanlara bunu güzel bir şekilde anlatmamız lazım. Bu hizmetleri anlatan broşürün yapılmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. Bizim insanlarımıza bir bir temas edip gönüllerine dokunmamız lazım. AK Parti hizmet ve eser partisidir" iadelerine yer verdi.

Milletvekili Ahmet Aydın ise 20 yıldır Adıyaman'a yaptıkları yatırımlardan ve çalışmalardan tek tek bahsederek, "Bu broşüre baktığımızda yapılan hizmetlerin sadece bazıları ve özetin özeti. Ben şuanda Adıyaman'a ve köylerine yapmış olduğumuz hizmetleri anlatmaya kalksam saatler alır. En ücra köşesinden merkezine kadar, el değmemiş, dokunulmamış, AK Partinin mührünün vurulmadığı bir yer bir eser kalmadı. Bundan sonrada hep beraber istişareler ediyoruz, daha fazla nasıl yatırımlar yapabiliriz bununla ilgili çalışmalarda bulunmalıyız. Yapılamaz denilen, konuşulamaz denilenleri AK Parti gerçekleştiriyor. Allah aşkına 20 yıl önce Adıyaman bu şekildemiydi? Adıyaman'da 20 yıl önce ne gündemler vardı, Adıyaman'a 20 yıl önce çıkmaz sokak kör nokta denilirdi. Her alanda, her mitinge gündem olurdu ama şimdi artık o mesele ortadan kaldırıldı. O günün şartlarında Türkiye'nin 3.büyük asma köprüsünü, Nisibi Köprüsünü buraya kurduk. Yollarımızı ona göre iyileştirdik. Çevre il bağlantı yollarını bölünmüş yollar yaptık. Adıyaman'da eskiden köprülü kavşak yoktu ama şimdi var ve ikincisinin de ihalesi yapıldı. Bizler bu yatırımları bu hizmetleri, tek tek vatandaşlarımıza halkımıza anlatacağı" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkan Yardımcısı Ziya Başaran, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partililer sokağa inerek vatandaşlara basılan broşürleri dağıtarak yaptıkları hizmetlerden bahsetti. - ADIYAMAN

AK Parti yönetimi kent merkezinde yapılan hizmetleri anlatan broşür dağıttı
AK Parti yönetimi kent merkezinde yapılan hizmetleri anlatan broşür dağıttı
AK Parti yönetimi kent merkezinde yapılan hizmetleri anlatan broşür dağıttı
AK Parti yönetimi kent merkezinde yapılan hizmetleri anlatan broşür dağıttı

Milletvekili, Ahmet Aydın, Adıyaman, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti yönetimi kent merkezinde yapılan hizmetleri anlatan broşür dağıttı - Son Dakika


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