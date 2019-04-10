AK Parti Yönetiminden Müdür Bilgiç'e Ziyaret
2 saat önce
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve il yönetimi, Polis Haftası dolayısıyla Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'i makamında ziyaret etti.
AK Parti Manisa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:25 Kaynak: İHA
İl Başkanı Berk Mersinli
ve il yönetimi, Polis Haftası
dolayısıyla Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç
'i makamında ziyaret etti.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'i makamında ziyaret etti. İl Başkanı Berk Mersinli, Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'e çiçek vererek Polis Haftasını kutladı. İl Başkanı Mersinli, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Polis teşkilatımız 174 yıldır görevini başarıyla sürdürmektedir. Gece-gündüz demeden halkımızın huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak asayişi sağlıyor. Halkımızın huzur içerisinde yaşamasını temin etmek amacıyla görevini başarıyla yerine getiren tüm polislerimizin haftasını kutluyoruz. Ülkemizin huzur içerisinde yaşayabilmesi için canını feda eden tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Manisa İl Emniyet Müdürü Bilgiç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti yönetimine başarılar diledi. - MANİSA
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