AK Parti Yozgat İl Başkanlığında kongre süreci değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Yozgat İl Başkanlığınca ekimde yapılacak ilçe kongreleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yozgat Belediyesi Çamlık Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Çelebi Dursun, teşkilat olarak kongre için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Dursun, Kovid-19 salgını tedbirleri ve belirlenen kurallar çerçevesinde ilçe kongrelerini uygun alanlarda yaparak sağlıklı bir şekilde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Toplantımıza katılan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölgesi Yozgat Koordinatörümüz Sayın Kemal Oğuz Kıdıl'a teşekkür ediyorum. Sayın koordinatörümüz teşkilatımızı ziyaret ederek, üyelerimizle bir araya geldi. Bugün de ilçe başkanlarımızla düzenlenen toplantıya katılarak, ilçe kongrelerimizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti ilçe başkanları katıldı.