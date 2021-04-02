AK Parti Yozgat İl Teşkilatı üyeleri, Diyarbakır annelerine destek için kente gitti - Son Dakika

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek olmak için Diyarbakır'a gitti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyelerinden oluşan 45 kişilik grup, Diyarbakır annelerinin üzüntülerini paylaşmak ve onlara destek olmak amacıyla Yozgat'tan otobüsle bu kente hareket etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda hareket öncesi Başer, gazetecilere, ailelere destek olmak, gönüllerini almak için Yozgatlı annelerle gideceklerini söyledi.

Başer, şöyle konuştu:

"Annelik ve babalık çok farklı bir duygu. Diyarbakır ile birlikte 83 milyon insanı kardeş bilen Türkiye'mizde inşallah bu kardeşliğin devam etmesi, birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesi için Yozgat'tan Diyarbakır'a hareket ediyoruz. Oradaki annelerimizi buradaki annelerimizle buluşturarak onlara moral vermek, gönüllerini almak bir nebze de olsa acılarını dindirmek istiyoruz. Mevla'dan, oradaki annelerin bir an önce yavrularına kavuşmaları için dua ediyoruz. Dualarımız tüm kardeşlerimizle birlikte olacak. Giden kardeşlerimizin sağ salim dönmelerini Cenabı Allah'tan diliyoruz." dedi.

AK Parti Kadın Kolları üyesi Fatma Türkmen de "Diyarbakır'da yüreği yanan annelerimizin gönüllerine su serpebilmek, onların yanında olabilmek, onların üzüntülerini paylaşmak için gidiyoruz. İnşallah bir damla mutlu edebiliriz onları. Anne olmak kolay değil. Yüreği yanan annelerin acısını çok iyi biliyoruz. İnşallah yavrularına kavuşurlar ve mutlu olurlar." ifadelerini kullandı.