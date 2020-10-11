AK Parti Yozgat Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde Kılıç güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Yozgat Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde Kılıç güven tazeledi

11.10.2020 12:33
AK Parti Yozgat Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde Kılıç güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Yozgat Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Kürşat Kılıç, güven tazeledi.

AK Parti Yozgat Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Kürşat Kılıç, güven tazeledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yozgat Belediyesi Kentpark'ta düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, kongrelerin enerji ve güç tazelemenin yaşandığı, heyecan ve coşkunun arttığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği en önemli zeminler olduğunu söyledi.

Bozdağ, koronavirüse karşı uyarılarda bulunarak, "En önemli görev bizlere düşüyor. Kurallara uyulması durumunda, maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uyduğumuzda hem kendimizi hem de başkalarını korumuş olacağız. Bütün vatandaşlarımıza Kovid-19 ile mücadele gösterdikleri basiret ve sabırdan, aldıkları tedbirlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu iş bitti denene kadar kurallara uymak hepimizin görevidir." dedi.

Milletvekili Yusuf Başer de AK Parti'nin siyaset anlayışında aldatma, hilenin olmadığını, AK Parti'nin siyaset anlayışında vefa, dostluk, kardeşlik ve hizmet olduğunu belirtti.

AK Parti'nin eser ürettiğini dile getiren Başer, partilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Başer, kongrelerin bir muhasebe dönemi olduğunu ifade ederek, " AK Parti için ise bir demokrasi şölenidir. Birliğin kavileştiği, kardeşliğin pekiştiği ve yeni hedefler etrafından bir ve beraber olunan günlerdir. AK Parti Yozgat Merkez İlçe Teşkilatı'nının kuruluş anından itibaren görev yapan Kürşat Kılıç'a teşekkür ediyor, kongremizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun ise kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kongrede tek liste ile aday olan Kürşat Kılıç, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Yozgat Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde Kılıç güven tazeledi - Son Dakika

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