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AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, AA'nın

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Başer, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy verdi.


Başer, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli, özel ve güzel olduğunu aktaran Başer, "AA sadece fotoğraflarla değil, Türkiye ile ilgili haberleri doğru, tarafsız, güvenilir bir şekilde tüm dünyaya yayan ve her geçen gün kalitesini, hinterlant alanını geliştiren önemli bir kurumumuz. AA'nın ileride daha da güzel başarılara imza atacağını dünyadaki acı ve göz yaşını dindirme noktasında da çekmiş olduğu bu fotoğraflarla bu acı ve göz yaşını dindireceğine inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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