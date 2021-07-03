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AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'de SMA hastası Yiğit Alp'e destek - Son Dakika

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'de SMA hastası Yiğit Alp'e destek

03.07.2021 15:30
AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'de SMA hastası Yiğit Alp'e destek, System.String[]

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kentte SMA hastası Yiğit Alp Avşar'ın tedavisi için açılan yardım kermesini ziyaret ederek, Yiğit Alp'in durumu hakkında yakınlarından bilgi aldı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kentte SMA hastası Yiğit Alp Avşar'ın tedavisi için açılan yardım kermesini ziyaret ederek, Yiğit Alp'in durumu hakkında yakınlarından bilgi aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermes ve yardım kampanyasına katkıda bulunan Başer, AA muhabirine, AK Parti'nin kuruluş felsefelerinden birinin de "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı olduğunu belirtti.

Başer, "Bu anlayış çerçevesinde 84 milyon vatandaşımızın tamamını sosyal devlet şemsiyesi altına almak suretiyle bir çalışma başlattık. Türkiye, dünyada sağlık hizmetlerine en çok para ayıran ve destek olan ülkedir." dedi.

Başer, Yozgatlının Yiğit Alp için bir ve beraber olduğunu ifade ederek, "Kızılay başta olmak üzere bütün sivil toplum örgütleri, sanatçılarımız, 421 bin Yozgatlı bir ve beraber olmuş, onunla ilgili bir çalışma var. Biz de bir Yozgatlı olarak onun yanında ve yakınında olduğumuzu, desteğimizin her zaman devam edeceğini belirtmek adına buradayız. Rabbimden acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'de SMA hastası Yiğit Alp'e destek
AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'de SMA hastası Yiğit Alp'e destek
AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'de SMA hastası Yiğit Alp'e destek

Milletvekili, Yiğit Alp, AK Parti, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'de SMA hastası Yiğit Alp'e destek - Son Dakika


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