Et ve Süt Kurumu, Yozgat'ta süt ürünlerinde seri üretime başladı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası bünyesinde kurulan süt ünitesinin seri üretime başladığını bildirdi.

Milletvekili Başer, yazılı açıklamasında, Yozgat'ta tarım ve hayvancılığı geliştirmek için çalıştıklarını, il başkanlığı döneminden beri kente kazandırmak için büyük emek sarf ettikleri Et ve Süt Kurumu'nun Yozgat ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.

Pandemi koşullarının olumsuz etkileri nedeniyle dünya ekonomilerinin daraldığı bir dönemde, Et ve Süt Kurumu bünyesindeki süt ünitesinin hizmete açılmasının Yozgat için önemli olduğunu aktaran, Başer şunları kaydetti:

"Et ve Süt Kurumu bünyesindeki süt ünitesi, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşımaktadır. Günlük 98 ton çiğ süt işlenecek, başlangıçta beyaz peynir, kaşar, lor peyniri, krema ve tereyağı üretimi yapılacak. Seri üretime geçen süt ünitesi, Yozgat'ta hayvancılığının gelişimi, üretilen sütün değerlendirilmesi, markalaşması ve sektörel yatırıma dönüşmesi açısından çok önemlidir. Süt ünitesinin bu haliyle Yozgat'ta tarım ve hayvancılığın gelişimi noktasında önemli bir görevi ifa edecektir."

Başer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de ve Yozgat'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için büyük destekler verdiklerini ve yatırım yaptıklarını vurgulayarak, bu destekler sayesinde Yozgat'ta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın popülasyonunun arttığını ve bu artışın ivme kazanmaya başladığını kaydetti.