AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Arslan, kentteki yatırımları değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, kentteki yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Parti binasında gazetecilerle bir araya gelen Arslan, kentin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak arıtma tesisi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ile ilçelerin sorunları üzerine çalışma yaptıklarını belirten Arslan, kentin yol sorunu ile doğal gaz hattının döşenmesi konusunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ileterek 2022 yılına kadar bu sorunu çözmeyi hedeflediklerini aktardı.

İpek Yolu Caddesi'nin daha güzel olması ve kaldırımlarının yapılması için girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Belediye başkanvekilimiz de bu konuda çalışmalarını yürütüyor. 13 kilometrelik yolda yürüyüş parkuru, bisiklet yolları, dinlenebilecek alanlar için çalışmalar yürütülüyor. En büyük proje tüzel kişiliğini kazanmış Organize Sanayi Bölgesi projesidir. Alt yapısının bu sene yapılması için talebimizi bakanlığımıza ilettik. Yüksekokul ve üniversiteye bağlı bölümlerin bir an önce yapılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yüksekokulumuz Organize Sanayi Bölgesinin yakınında yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bin kişilik bir yurt talebimiz var."

Kentin daha yaşanabilir hale gelmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Yüksekova sahipsiz değildir. Yüksekova'nın ve çocuklarımızın geleceği için batıda imrendiğimiz ne varsa burada olacak. Sınır kapımız sadece yolcu akışına kapalı. O da İran tarafıyla ilgili bir sıkıntı ama ithalat ve ihracata açık. 2019 yılında 11 milyon insan ve 45 bin araç geçişi olmuş. Pandemiyi atlattığımız gibi bu hareketlilik iki katına çıkacaktır. Bize desteklerini esirgemeyen bakanlıklaımıza teşekkür ediyorum."