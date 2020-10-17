AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığına yeniden Abdurrahman Çardakoğlu seçildi.
Partililer pandemi tedbirleri nedeniyle ateşleri ölçüldükten sonra kongrenin gerçekleştirildiği kapalı pazar alanına alındı. Kongrede sosyal mesafeye ve maske kullanılmasına özen gösterildi.
Delegelerin yoğun katılım gösterdiği kongrede yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi.
Tek liste ile girilen seçimde ilçe başkanlığına mevcut İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu seçildi.
Kongreye, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İl Başkanı Hasan Angı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akça, il ve ilçe yönetiminden partililer katıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AK Parti Akşehir 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika