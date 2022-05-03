AK Parti Yunak 76. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika
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AK Parti Yunak 76. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

03.05.2022 16:49
AK Parti Yunak 76. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Yunak 76. İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Yunak 76. İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Yunak Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 6 muhalefet partisi liderinin görüşmesine değinerek, "O 6'lı masanın asıl amaçlarının millete hizmet olmadığını söyledi.

Erdem konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"O 6'lı masa var ya, aslında 6'lı masa değil onun bir de dışarıdan bağlantısı var. O dışarıdan gelen bağlantı görünmüyor ama gölgesi hepsinin üstünde. Bu ittifakların amaçları ülkenin ve milletin dertlerine derman olmak değildir. Ancak kendileri de biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek mümkün değil. Amaç ne yaparız da ülke gündemini bulandırırız, yatırımları engelleriz, kalkınma hızını düşürürüz, dertleri bu."

Toplantı sonrası Yunak Belediye Başkanı Ali Konak'ı da makamında ziyaret eden Orhan Erdem, ilçeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, Erdem ve Konya il teşkilatı yöneticilerinin esnafları ziyareti ile son buldu.

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Hisarcık, AK Parti, Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Yunak 76. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika


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