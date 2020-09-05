AK Parti Yunusemre'de Katıöz ile 'yola devam' dedi - Son Dakika

AK Parti Yunusemre'de Katıöz ile 'yola devam' dedi

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığının 3. Olağan Kongresi Yunus Emre Millet Çarşısı'nda gerçekleştirildi.

AK Parti Yunusemre'de Katıöz ile 'yola devam' dedi, System.String[]

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığının 3. Olağan Kongresi Yunus Emre Millet Çarşısı'nda gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Fatih Katıöz, yeniden AK Parti Yunusemre ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatının 3. Olağan Genel Kurulu geniş bir katılımla yapıldı. Genel kurulda ilk konuşmayı gerçekleştiren AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, "Yunusemre ilçesi Manisa'nın en büyük ilçesidir. Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin önderliğinde geniş ufkuyla çok güzel bir şekilde kuruldu. Dr. Mehmet Çerçi'nin yaptığı projeler birçok il belediyelerinde bile yok. Başkanımız birbirinden güzel eserleri kazandırdı. Birçok projeyi de hayata geçirecek. Biz ondan razıyız. Biz AK Parti teşkilatları olarak çok şanslıyız böyle değerli belediye başkanlarına dünyanın gıpta ile baktığı lider Recep Tayyip Erdoğan'a sahibiz" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise "AK Partimizin kurulduğu günden beri çeşitli kademelerde görev aldım. AK Parti bir millet bir ümmet davasıdır. AK Parti kurulduğu günden beri her alanda birbirinden güzel projelere imza attı. Eğitimden sağlığa, milli savunmadan kültüre kadar ekonomik alanda olsun her alanda olsun başarılı çalışmalara imza attı. Bizim partimiz şahsı hesapların öne çıktığı bir parti değildir. Bu şehir bize emanettir. Bu emanetin hakkını vermek için çalışıyoruz. Birbirinden güzel projeleri Rabbim'in lütfu ile başardık. Bizim yaptıklarımız ortada. Hayallerimiz çok büyük. Çok daha güzel şeyler yapacağız. Burada teşkilatlara da büyük bir görev düşüyor. Bizim ve hükümetimizin yaptıklarını vatandaşımıza anlatmalılar. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de bize aktarmalılar" diye konuştu.

AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı da "Biz 18 yıl içerisinde tüm zamanların en iyilerini yaptık. İnşallah AK Parti olarak bundan sonrada en iyilerini yapacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise kongrede yaptığı konuşmada, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile Büyük Türkiye'nin inşasına mazlumların sesi olmaya emin adımlar ile yürüyeceğiz. Mahalle başkanlarından sandıktaki görevli arkadaşlara kadar partinin her kademesinde olan kardeşlerimiz bu büyük yürüyüşte ayaklarını yere sağlam bassın hedefe kilitlensin" dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Fatih Katıöz, yeniden başkanlığa seçildi.

Yunus Emre Millet Çarşısı'nda yapılan kongreye; AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan ve Tamer Akkal, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Şule Uygur, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan ve partililer katıldı. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, AK Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 19:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Yunusemre'de Katıöz ile 'yola devam' dedi - Son Dakika


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