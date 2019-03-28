Son Dakika Haberleri: AK Parti Yürüyüşüne Yoğun Katılım

AK Parti Yürüyüşüne Yoğun Katılım

2 saat önce

Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkanı Adayı Nihat Can'a Bahçelievler ve Hürriyet Mahallesinde gerçekleştirilen yürüyüşte mahalle sakinlerinden sevgi seli oldu.

AK Parti Yürüyüşüne Yoğun Katılım, System.String[]
Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkanı Adayı Nihat Can'a Bahçelievler ve Hürriyet Mahallesinde gerçekleştirilen yürüyüşte mahalle sakinlerinden sevgi seli oldu.

Bahçelievler Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi önünde başlayan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte iki mahalle ile birlikte küçük sanayi sitesi önünde yürüyüş gerçekleştirildi.

"Vatandaşlarımızın takdiri ve kararı ile canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

Yürüyüş sonunda açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, vatandaşların takdiri ve kararı ile canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bahçelievler ve Hürriyet Mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüzde vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi ve teveccüh ile cenabı Allah'a şükürler olsun ki zafere yürüdüğümüze bir kez daha inandık ve güvendik. Bizler vatandaşlarımızın takdiri ve kararı ile canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim bizleri doğru yoldan ayırmasın. Hemşehrilerimize layık hizmetler gerçekleştirmede bizlere önce fırsat versin, daha sonra güç, imkan ve azim versin" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:38 Kaynak: İHA

AK Parti, Nihat Can, Bahçelievler, Bilecik, Yaşam
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