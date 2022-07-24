Yaz boyunca 100 gün aralıksız devam edecek etkinliklerde yapılan hizmetler anlatılacak, vatandaşların sorunları ve önerileri dinlenecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır , AK Parti İstanbul Milletvekilleri ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin katıldığı programda Bahçelievler'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › AK PARTİ 'YÜZ YÜZE 100 GÜN' PROGRAMI İLE BAHÇELİEVLER'DE SAHAYA İNDİ - Son Dakika

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