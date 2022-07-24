AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Milletvekilleri ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin katıldığı programda Bahçelievler'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Bahçelievler'de sahada vatandaşların taleplerinin alındığı 'Yüz Yüze 100 Gün" programına AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir, Tülay Kaynarca, Serap Yaşar, Şirin Ünal, Ahmet Hamdi Çamlı, Şamil Ayrım, Hasan Turan, Rümeysa Kadak, Canan Kalsın, Akif Çağatay Kılıç, İffet Polat, Abdullah Güler ve Nevzat Şatıroğlu katıldı.
100 GÜN DEVAM EDECEK
Yaz boyunca 100 gün aralıksız devam edecek etkinliklerde yapılan hizmetler anlatılacak, vatandaşların sorunları ve önerileri dinlenecek.
Son Dakika › Güncel › AK PARTİ 'YÜZ YÜZE 100 GÜN' PROGRAMI İLE BAHÇELİEVLER'DE SAHAYA İNDİ - Son Dakika