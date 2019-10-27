Son Dakika Haberleri: AK Parti Zara İlçe Başkanlığı birlik toplantısı düzenlendi
Son Dakika Politika AK Parti Zara İlçe Başkanlığı birlik toplantısı düzenlendi

AK Parti Zara İlçe Başkanlığı birlik toplantısı düzenlendi

1 saat önce

AK Parti Zara İlçe Başkanlığı tarafından birlik ve beraberlik toplantısı düzenlendi.

AK Parti Zara İlçe Başkanlığı birlik toplantısı düzenlendi, System.String[]

AK Parti Zara İlçe Başkanlığı tarafından birlik ve beraberlik toplantısı düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, "Toplu konut, kent meydanı, hızlı tren gibi hizmetlerimizi önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni ilçe başkanımız ve oluşacak yönetimine başarılar diliyorum. Birlikte çok güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur ise "Her zaman ilçemize ve davamıza hizmet için çalışacağız. Bu süreçte bugüne kadar emek veren tüm ilçe başkanlarımızla ve yönetimlerimizle bağlarımızı güçlü tutacağız. Kuruluşundan bugüne emeği geçen, görev yapan teşkilatlarımıza, yönetimlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıda konuşan eski ilçe başkanları da birlik, beraberlik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından Soluk, AK Parti Zara İlçe Başkanı olarak görev yapan ilçe başkanları ile birlikte asker selamı verdi.

Milletvekili, AK Parti, Sivas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zazaca konuşan kadını yayından alan Müge Anlı'ya AK Partili isimlerden tepki
Meclis'te bir araya gelemeyen siyasileri aynı karede buluşturan düğün HDP'den, Davutoğlu ve Babacan'ın partileriyle ilgili ilginç tespit: Seçmen, aslı varken neden yedeği ile uğraşsın? KKTC'den Bahçeli'nin açıklamalarına tepki: Mustafa Akıncı'yı faşizan bir üslupla hedef aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 17:05:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Zara İlçe Başkanlığı birlik toplantısı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]