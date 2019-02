AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, 6 Şubat'ta Projelerini Açıklayacak

Zeytinburnu'nda bulunan konut sitelerinin yöneticileriyle bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 6 Şubat Çarşamba günü Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde projelerini açıklayacağı bir toplantı yapacağını duyurdu.

31 Mart yerel seçimleri öncesi toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, ilçede bulunan konut sitelerinin yöneticileriyle buluştu. Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen kahvaltılı toplantı, Arısoy'un kendini tanıtmasıyla başladı. Site yöneticilerinin sorularını yanıtlayan Arısoy, yol haritasına yeni notlar ekledi.



Arısoy, "Bu toplantıdan anladığınız üzere biz hep dinleyen olacağız. Allah nasip ederse büyük laflar konuşmak doğru değil. Uygulayınca görmek lazım. Bunu göreceksiniz. Beni buradan tanıyanlar olabilir. 15 yıl görev yaptım. Şimdi bizim açımızdan yeni bir dönem başlıyor. 15 yıl Zeytinburnu'nun hemen her sokağıyla, her probleminin farkındaydık. 25 yıldır buradayız. Peşinen söylüyorum. Bu tutumumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.



"Zeytinburnu'nun meselesi bizim meselemizdir"



Arısoy, "Ortada bazı sorunlar var ama hemen çözülemiyor. Biz bunu paylaşacağız, dinleyeceğiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Zeytinburnu'nun hiçbir sorunu, hiçbir meselesi bizim dışımızda demeyeceğiz. Bunu peşin olarak söylüyoruz. Çünkü biz iktidar partisiyiz. Allah nasip ederse iktidar partisinin belediye başkanı olacağız. Herhangi bir mesele Zeytinburnu'nun meselesi bizim meselemizdir. Belediyenin meselesiyle kendimiz yapacağız. Değilse ilgili kamu ve kuruluşlar ve özel sektörle iş birliği içinde olacağız. Buradan ayrıldığım 4 buçuk sene de kazandığımız deneyimin Zeytinburnu'na böyle bir faydasının olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



Belediye ve site yönetimlerinin, birbirinin hakkını hukukunu koruyacağını ifade eden Arısoy, "Belediyenin hakkını belediye koruyacak. Maliklerin ve site yönetiminin hakkını site yönetimleri koruyacak ama konuşacağız. Diyalog halinde olacağız. Site yönetimi meselesini biliyorum. Birlikte hareket edeceğiz. Belediye site yönetimlerinin arkasında olacak. Birçok projede site yönetimleri bize destek verirse o projelerin başarıya ulaşma şansının daha yüksek olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Zeytinburnu'na ilişkin projelerimizi anlatacağımız bir toplantı yapacağız"



Arısoy, "30 Kasım'da istifa ettim. 2 aydan beri dinliyorum. Bazı araştırmalar yaptırdım. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Zeytinburnu'na ilişkin bakışımızı, projelerimizi kendimizi anlatacağımız bir toplantı yapacağız. 6 Şubat Saat 19.30'da olacak. Halkımıza, hemşehrilerimize daha derli toplu bir sunumu orada yapacağız" diye konuştu.



Toplantının ardından site yöneticilerini tek tek yolcu eden Arısoy, hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

