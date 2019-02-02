AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy 6 Şubat'ta projelerini açıklayacak

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İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret