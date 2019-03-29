AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy: "En İyi Kim Hizmet Edecekse Ona Bakın, Öyle Karar Verin"

Eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ile birlikte Zeytinburnu'nu sokak sokak gezen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, "Pazar günü bu memlekete, Zeytinburnu'na en iyi kim hizmet edecekse ona bakın, öyle karar verin istiyorum.

Eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ile birlikte Zeytinburnu'nu sokak sokak gezen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, "Pazar günü bu memlekete, Zeytinburnu'na en iyi kim hizmet edecekse ona bakın, öyle karar verin istiyorum. Bütün hemşehrilerimi mutlaka sandığa davet ediyorum" dedi.



AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 'Sevgi Yürüyüşü' etkinliği kapsamında Seyitnizam Mahallesi'ni sokak sokak gezerek halkla buluştu. Arısoy, vatandaşların balkonlarından sarkıttığı sepetlere 25 farklı projesinin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı. Mahallelinin sorunlarını dinleyen Arısoy, çözüm önerilerini dile getirdi. Arısoy, kararsız seçmenle sohbet ederek 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için destek sözü aldı. Yürüyüşte Arısoy'a eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır eşlik etti.



Elinde mikrofonla halka hitap eden Arısoy, "Sizlerin desteğiyle bize oy veren vermeyen herkesin razı olacağı bir iş çıkaracağız. Bunun için Pazar günü bu memlekete, Zeytinburnu'na en iyi kim hizmet edecekse ona bakın. Öyle karar verin istiyorum. Bütün hemşehrilerimi mutlaka sandığa davet ediyorum. Hepinizi Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin Zeytinburnu'nda bayrağını yukarıya çıkarmaya davet ediyorum" dedi.



"Zeytinburnu'nda zenginlik üreteceğiz"



Arısoy, Zeytinburnu Minibüsçüler Derneğinde de minibüsçü esnafı ve dernek başkanlarıyla buluştu. Minibüsçülerin istek ve önerilerini dinleyen Arısoy, "Biz burada hakikaten toplam Zeytinburnu'nun zenginliğini hayal ediyoruz. Kurumların bir tanesi uçmuş olarak değil. Hep birlikte burada bir zenginlik üretmeliyiz. Sadece kurumlar ve ilçenin gelişmesi değil burada yaşayan insanların da refahtan pay alması lazım. Bunun için başından itibaren diyoruz ki; biz iktidar partisinin adayıyız. Önümüzde 4 buçuk yıllık seçimsiz dönem var. Biz burada görev yaptığımız sürece sadece belediye hizmetleri için değil belediye dışındaki hizmetler içinde hemşehrilerimizin derdini dinleyeceğiz. Hemşehrilerimizin derdiyle dertleneceğiz. Ayrıca dertlerinin çözümü için nereye gidilmesi gerekiyorsa gideceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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