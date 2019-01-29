Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy: "Engellilerin Eli, Kolu, Ayağı Olmaya Devam Edeceğiz"

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy: "Engellilerin Eli, Kolu, Ayağı Olmaya Devam Edeceğiz"

1 saat önce

Zeytinburnu Şanlıurfalılar Derneği'nde kadın seçmenlerle bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, engellilerle ilgili gelen soru üzerine, "Yeni dönemde de engellilerin eli, kolu, ayağı olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy:
Zeytinburnu Şanlıurfalılar Derneği'nde kadın seçmenlerle bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, engellilerle ilgili gelen soru üzerine, "Yeni dönemde de engellilerin eli, kolu, ayağı olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Gün içerisinde esnaf ziyaretlerini tamamlayan Arısoy, Zeytinburnu Şanlıurfalılar Derneğine de ziyarette bulundu. Dernekte kadın seçmenlerle buluşarak kendini tanıtan bir konuşma gerçekleştiren Arısoy, konuşmasının ardından kadınlardan gelen soruları yanıtladı.

'Engellilerle alakalı projeniz var mı?' sorusunu cevaplayan Arısoy, "Engellilerle ilgili gerçekten sürekli uyanık tutmamız gereken bir bilince ihtiyaç var. 1999 yılından bu tarafa hem Zeytinburnu hem kamu kurumlarının tamamı engellilerle ilgili çok büyük mesafe kaydetti. Yeni dönemde de inşallah engellilerin eli, kolu, ayağı olmaya devam edeceğiz. Destek vermeye devam edeceğiz. Kapasitemizi geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Arısoy, toplantının ardından çocuklara kitap hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusuna ve Münbiç'e Operasyon Sinyali: Hazırlıklar Tamam Son Dakika! Akşener, CHP'nin İzmir Adayına Sahip Çıktı: Babadan Oğula Suç Geçmez

Usta Oyuncu Nuri Alço'dan Olay İtiraf: Ayşen Gruda'nın Cenazesinde 5 Bin Liram Çalındı 9 Bakanlık Harekete Geçti! Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:37:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy: "Engellilerin Eli, Kolu, Ayağı Olmaya Devam Edeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]