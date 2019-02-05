Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Esnafa Cep Telefonu Numarasını Dağıttı

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Esnafa Cep Telefonu Numarasını Dağıttı

41 dakika önce

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, esnafa cep telefonu numarasını dağıttıİSTANBUL - Yeşiltepe Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, esnafa kendi cep telefonu numarasının yazılı olduğu kartvizitleri dağıttı.

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, esnafa cep telefonu numarasını dağıttı

İSTANBUL - Yeşiltepe Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, esnafa kendi cep telefonu numarasının yazılı olduğu kartvizitleri dağıttı.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde esnafla sık sık bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un bugünkü durağı Yeşiltepe Mahallesi oldu. Konyalı Cami'nde start veren Arısoy, mahalle esnafını dükkanlarında ziyaret ederek hayırlı işler diledi.
Arısoy, mahalle esnafına ön yüzünde kendi cep telefonu numarasının bulunduğu arka yüzünde ise biyografisinin yer aldığı kartvizitleri dağıttı. 24 saat telefonun açık olduğunu belirten Arısoy istek, öneri ve şikayetleri arayarak söyleyebileceklerini ifade etti.
Arısoy, sömestr tatilinin ardından ilk ders gününün okul çıkışında öğrencilerle karşılaştı. Öğrencilere derslerine çalışmaları yönünde tavsiyeler vererek velilerine selam gönderdi. Ziyaretler esnasında öğrencilere ve esnafa atkı dağıttı.
Esnaf ziyaretlerinin son durağı bir mobilya mağazası oldu. Mağaza sahiplerinin taziyesi olduğunu öğrenen Arısoy, merhum için dua okudu. Yeşiltepe esnaf ziyaretlerini burada sonlandıran Arısoy, farklı mahallerde saha çalışmasına devam etmek üzere ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:08 Kaynak: İHA

Yeşiltepe, Zeytinburnu, Genel
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