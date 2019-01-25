AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy Esnafla Bir Araya Geldi
1 saat önce
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu esnafıyla bir araya gelerek sohbet etti.
AK Parti Zeytinburnu
Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy
, Zeytinburnu esnafıyla bir araya gelerek sohbet etti.
31 Mart yerel seçimleri için saha çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, 58. Bulvar Caddesi'nde bir restoranı ziyaret etti. Ziyarete, cadde üzerindeki çevre esnaflar da katıldı. Arısoy, esnaflarla beraber yemek yiyerek onların sorularını yanıtladı. Hayalindeki Zeytinburnu'nu imar etmek için gerçekleştireceği çalışmalardan söz eden Arısoy esnaftan destek istedi. Arısoy, restoran çıkışında da karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:43 Kaynak: İHA
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