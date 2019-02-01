Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Esnafla Çocukluk Anılarını Paylaştı

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Esnafla Çocukluk Anılarını Paylaştı

1 saat önce

İlçe esnafına ziyaretlerde bulunan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, çocukluk zamanında babasının bakkal dükkanında çalıştığı anılarından söz etti.

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Esnafla Çocukluk Anılarını Paylaştı, System.String[]
İlçe esnafına ziyaretlerde bulunan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, çocukluk zamanında babasının bakkal dükkanında çalıştığı anılarından söz etti.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde vatandaşlarla ve esnafla sık sık bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, saha çalışmasına hız kesmeden devam ediyor. Arısoy, Seyitnizam Mahallesi esnafını dükkanlarında ziyaret etti. Çocukluk döneminde babasının bakkal dükkanında çalıştığını belirten Arısoy, esnaflık anılarını anlattı.

Esnaf ziyaretlerinin ardından sokakta vatandaşlarla sohbet eden Arısoy, soğuk kış günleri için atkı dağıttı. Arısoy, vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek cep telefonu numarasının yazılı olduğu kartvizitleri verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

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