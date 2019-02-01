AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Esnafla Çocukluk Anılarını Paylaştı
40 dakika önce
AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, esnafla çocukluk anılarını paylaştıİSTANBUL - İlçe esnafına ziyaretlerde bulunan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, çocukluk zamanında babasının bakkal dükkanında çalıştığı anIlarından söz etti.
AK Parti Zeytinburnu
Adayı Arısoy, esnafla çocukluk anılarını paylaştı
İSTANBUL - İlçe esnafına ziyaretlerde bulunan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy
, çocukluk zamanında babasının bakkal dükkanında çalıştığı anIlarından söz etti.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde vatandaşlarla ve esnafla sık sık bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, saha çalışmasına hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Seyitnizam Mahallesi esnafını dükkanlarında ziyaret etti. Çocukluk
döneminde babasının bakkal dükkanında çalıştığını belirten Arısoy, esnaflık anılarını anlattı.
Esnaf ziyaretlerinin ardından sokakta vatandaşlarla sohbet eden Arısoy, soğuk kış günleri için atkı dağıttı. Arısoy, vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek cep telefonu numarasının yazılı olduğu kartvizitleri verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:46 Kaynak: İHA
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