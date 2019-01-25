Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy İlçe Esnafları ile Bir Araya Geldi

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy İlçe Esnafları ile Bir Araya Geldi

9 dakika önce

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy ilçe esnafları ile bir araya geldiİSTANBUL - AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu esnafıyla bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy ilçe esnafları ile bir araya geldi

İSTANBUL - AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu esnafıyla bir araya gelerek sohbet etti.
31 Mart yerel seçimleri için saha çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy 58. Bulvar Caddesi'nde bir restoranı ziyaret etti. Ziyarete, cadde üzerindeki çevre esnaflar da katıldı. Arısoy, esnaflarla beraber yemek yiyerek onların sorularını yanıtladı. Hayalindeki Zeytinburnu'nu imar etmek için gerçekleştireceği çalışmalardan söz eden Arısoy esnaftan destek istedi.
Arısoy, restoran çıkışında da karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:10 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Genel
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