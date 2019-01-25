AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy İlçe Esnafları ile Bir Araya Geldi

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy ilçe esnafları ile bir araya geldiİSTANBUL - AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu esnafıyla bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy ilçe esnafları ile bir araya geldi



İSTANBUL - AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu esnafıyla bir araya gelerek sohbet etti.

31 Mart yerel seçimleri için saha çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy 58. Bulvar Caddesi'nde bir restoranı ziyaret etti. Ziyarete, cadde üzerindeki çevre esnaflar da katıldı. Arısoy, esnaflarla beraber yemek yiyerek onların sorularını yanıtladı. Hayalindeki Zeytinburnu'nu imar etmek için gerçekleştireceği çalışmalardan söz eden Arısoy esnaftan destek istedi.

Arısoy, restoran çıkışında da karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

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