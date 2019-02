AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy: "İstanbul'a Örnek Olacak Bir Kentsel Dönüşüm Uygulaması Yapmayı...

Nuripaşa Mahallesi sakinleriyle kahvaltıda buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy , kentsel dönüşümle ilgili soruları yanıtladı. Arısoy, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte önce Zeytinburnu'na, sonra İstanbul 'a örnek olacak bir kentsel dönüşüm uygulaması yapmayı hayal ediyorum" dedi.31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarına hız kazandıran AK Parti Zeytinburnu adayı Arısoy, Nuripaşa Mahallesi sakinleriyle kahvaltılı programda buluştu. Program, kahvaltının ardından okunan dualarla başladı. Ömer Arısoy, programda yaptığı konuşmada mahalle sakinlerini 6 Şubat Çarşamba günü Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde projelerini açıklayacağı programa davet etti. Mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini de dinleyen Arısoy, akıllarda kalan soruları yanıtladı.Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümle ilgili sorulara cevap veren Arısoy, "Birkaç husus var. Bir tanesi, özel sektör bunu yapabilir. Hiçbir mahsuru yok. Biz de memnun oluruz. Keşke yapabilse ama belediye olarak bir şey yapacak olursak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte çalışacağımızı şimdiden ilan ediyorum. Ankara 'yı gördüm. Bakanlıkların kapasitesini yeteneklerini, imkan ve kabiliyetlerini biliyorum. Samimi olmak gerekirse tek başına bir ilçe belediyesi bunun altından kalkamayabilir. Oradan bakınca büyüklük itibariyle bunu fark ettim. Aday olduktan sonraki ilk Ankara ziyaretimizde, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat ödülleri için gitmiştim. O vesileyle bakanımıza uğradım ve sözünü aldım. Bakan bey ile tanışıklığımız 20 yıldır. İnşallah burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte önce Zeytinburnu'na sonra İstanbul'a örnek olacak bir kentsel dönüşüm uygulaması yapmayı hayal ediyorum. Allah bu hayalimizi gerçekleştirmeyi nasip etsin" diye konuştu."Emniyet Müdürlüğümüzün talep ettiği her yere MOBESE kuracağımızı taahhüt edeceğiz"Arısoy, "Zeytinburnu'nda ilk MOBESE kamerasını Zeytinburnu Belediyesi kurdu ve Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. MOBESE kurduğunuz yerlerde bu işler hafifledi. İçişleri Bakanlığımız okul önlerinde büyük bir başarı elde etti. Sivil polis ve sivil bekçilerle okul önleri büyük oranda arındırıldı. Tamamen kökünün kazındığını iddia edemeyiz ama bu konuda büyük bir başarı var. Bu inşallah devam edecek. MOBESE'leri emniyet müdürlüğümüzün talep ettiği her yere veya benzer şikayet aldığımız yerlere kurup, emniyete vereceğimizi taahhüt edeceğiz. Ayrıca her tür güvenlik tedbiriyle Zeytinburnu'nun daha huzurlu, güvenli olması için aydınlatma da dahil olmak üzere elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.Arısoy, "Bir ilçe belediyesinin en temel görevi çöp toplamaktır. Başa yazsanız çöp dersiniz. Bir tane çöp şikayeti gelmiyor. Biz bunu oturtana kadar çok büyük gayretler sarf ettik. Toplamaktan aciz bir belediyeydi. Şimdi süpürgeci geliyor. Yazın sokakları da yıkıyoruz. İnşallah bu standardı daha da yukarıya çıkartacağız. Zeytinburnu dünyanın en temiz ilçelerinden biri olmaya devam edecek" dedi. - İSTANBUL